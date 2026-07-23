Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Profitable Inmobiliaria Colonial,-Investition?
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23.07.2026 10:03:24
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,65 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 150,376 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 22.07.2026 832,33 EUR wert, da der Schlussstand 5,54 EUR betrug. Mit einer Performance von -16,77 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Marktwert von Inmobiliaria Colonial, betrug jüngst 3,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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