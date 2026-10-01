IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Am 01.10.2023 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 5,38 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1 858,736 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 30.09.2026 9 174,72 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,94 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 8,25 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at