IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,406 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 26.08.2026 95,04 EUR wert, da der Schlussstand 5,46 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,96 Prozent verringert.

Inmobiliaria Colonial, war somit zuletzt am Markt 3,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at