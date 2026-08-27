Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Rentabler Inmobiliaria Colonial,-Einstieg?
|
27.08.2026 10:03:21
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,75 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,406 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Anteile wären am 26.08.2026 95,04 EUR wert, da der Schlussstand 5,46 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 4,96 Prozent verringert.
Inmobiliaria Colonial, war somit zuletzt am Markt 3,37 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
|5,37
|-1,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.