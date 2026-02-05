IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Inmobiliaria Colonial,-Einstiegs gewesen.

Am 05.02.2016 wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,87 EUR wert. Bei einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 170,358 Inmobiliaria Colonial,-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 908,86 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 04.02.2026 auf 5,34 EUR belief. Mit einer Performance von -9,11 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Inmobiliaria Colonial, wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,20 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

