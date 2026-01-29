IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Die Inmobiliaria Colonial,-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 7,95 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 12,579 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.01.2026 gerechnet (5,24 EUR), wäre das Investment nun 65,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 34,15 Prozent.

Inmobiliaria Colonial, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at