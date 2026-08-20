Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Rentables Inmobiliaria Colonial,-Investment?
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20.08.2026 10:03:27
IBEX 35-Papier Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren angefallen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Inmobiliaria Colonial,-Aktie bei 6,67 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in Inmobiliaria Colonial,-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 500,150 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 108,31 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 19.08.2026 auf 5,41 EUR belief. Mit einer Performance von -18,92 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Inmobiliaria Colonial,-Wert an der Börse wurde auf 3,31 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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