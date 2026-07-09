IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile 39,42 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,537 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 56,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 142,31 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,31 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi zuletzt 2,92 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at