IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,50 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 18,349 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.10.2026 gerechnet (59,00 EUR), wäre das Investment nun 1 082,57 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,26 Prozent angezogen.

Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 2,97 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at