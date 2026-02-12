IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55,30 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 1,808 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 11.02.2026 139,51 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 77,15 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 3,85 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at