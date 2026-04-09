IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie Investoren gebracht.

Vor 1 Jahr wurde das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier bei 46,08 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert, befänden sich nun 217,014 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiers auf 82,55 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 914,50 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 79,14 Prozent.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi war somit zuletzt am Markt 4,14 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at