IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 14,67 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,817 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie auf 81,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +453,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 4,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at