Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Einstieg? 05.03.2026 10:03:31

IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile bei 14,67 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6,817 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie auf 81,25 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 553,85 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +453,85 Prozent.

Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 4,17 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi

mehr Nachrichten