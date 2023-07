IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier statt. Diesen Tag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 29,00 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 3,448 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 132,97 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 12.07.2023 auf 38,56 EUR belief. Mit einer Performance von +32,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Laboratorios Farmaceuticos Rovi wurde am Markt mit 2,05 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at