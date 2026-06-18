IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 56,80 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,761 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 17.06.2026 103,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58,80 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 3,52 Prozent zugenommen.

Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 2,99 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at