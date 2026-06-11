IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 43,70 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 228,833 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.06.2026 gerechnet (58,20 EUR), wäre das Investment nun 13 318,08 EUR wert. Damit wäre die Investition 33,18 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Laboratorios Farmaceuticos Rovi eine Marktkapitalisierung von 2,95 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at