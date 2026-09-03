IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,50 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 190,476 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 59,90 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 409,52 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 11 409,52 EUR, was einer positiven Performance von 14,10 Prozent entspricht.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,07 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at