Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

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Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investition 23.04.2026 10:03:25

IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 46,10 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investierten, hätten nun 21,692 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 85,35 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 851,41 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,14 Prozent vermehrt.

Alle Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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