Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Langfristige Investition
|
05.11.2026 10:03:20
IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie betrug an diesem Tag 56,90 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hat, hat nun 175,747 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 04.11.2026 11 203,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 63,75 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,04 Prozent vermehrt.
Am Markt war Laboratorios Farmaceuticos Rovi jüngst 3,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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