Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance im Blick 25.06.2026 10:04:10

IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Laboratorios Farmaceuticos Rovi eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,453 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 541,28 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 24.06.2026 auf 59,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 354,13 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 3,02 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Laboratorios Farmaceuticos Rovi

mehr Nachrichten