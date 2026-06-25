Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie
WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019
|Performance im Blick
|
25.06.2026 10:04:10
IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 13,08 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 76,453 Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 541,28 EUR, da sich der Wert eines Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteils am 24.06.2026 auf 59,40 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 354,13 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte Laboratorios Farmaceuticos Rovi einen Börsenwert von 3,02 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!