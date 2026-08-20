Laboratorios Farmaceuticos Rovi Aktie

Laboratorios Farmaceuticos Rovi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M0GQ / ISIN: ES0157261019

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Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Investment 20.08.2026 10:03:27

IBEX 35-Papier Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Laboratorios Farmaceuticos Rovi von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie bei 13,35 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Laboratorios Farmaceuticos Rovi-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,491 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 19.08.2026 447,19 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 59,70 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +347,19 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Laboratorios Farmaceuticos Rovi belief sich zuletzt auf 2,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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