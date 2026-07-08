IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Mapfre-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,99 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 025,126 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 4,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 120,60 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +121,21 Prozent.

Alle Mapfre-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at