Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Performance unter der Lupe
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08.07.2026 10:03:40
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 1,99 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 5 025,126 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.07.2026 auf 4,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 120,60 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +121,21 Prozent.
Alle Mapfre-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,59 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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