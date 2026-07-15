Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Frühe Anlage
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15.07.2026 10:03:41
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurden Mapfre-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Mapfre-Anteile bei 3,45 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28,986 Mapfre-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 128,64 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Papiers am 14.07.2026 auf 4,44 EUR belief. Mit einer Performance von +28,64 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Mapfre-Wert an der Börse wurde auf 13,48 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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