IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN Handel mit Mapfre-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,78 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 56,054 Mapfre-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 218,05 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 17.02.2026 auf 3,89 EUR belief. Damit wäre die Investition um 118,05 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 11,86 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at