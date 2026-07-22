Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Performance unter der Lupe
|
22.07.2026 10:04:24
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mapfre-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,85 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, befänden sich nun 541,419 Mapfre-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.07.2026 2 434,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 143,42 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 13,76 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mapfre
Analysen zu Mapfre
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mapfre
|4,54
|-0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen dürften nachgeben. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.