Mapfre Aktie

Mapfre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

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Performance unter der Lupe 22.07.2026 10:04:24

IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mapfre-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Mapfre-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 1,85 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, befänden sich nun 541,419 Mapfre-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 21.07.2026 2 434,22 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,50 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 143,42 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 13,76 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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