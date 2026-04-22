IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Mapfre-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mapfre-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,200 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 4,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,62 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 45,62 Prozent.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 13,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at