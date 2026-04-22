Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Performance im Blick
|
22.04.2026 10:03:49
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mapfre-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Mapfre-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 2,92 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Mapfre-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 34,200 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 4,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 145,62 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 45,62 Prozent.
Der Börsenwert von Mapfre belief sich zuletzt auf 13,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Mapfre
Analysen zu Mapfre
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mapfre
|4,25
|0,76%