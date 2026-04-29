Mapfre Aktie

Mapfre für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34

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Performance im Blick 29.04.2026 10:03:44

IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Mapfre-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Mapfre-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Mapfre-Aktie bei 1,82 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 550,358 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 28.04.2026 auf 4,11 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 261,97 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 126,20 Prozent vermehrt.

Der Mapfre-Wert an der Börse wurde auf 12,50 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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