IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Mapfre von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Mapfre-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Mapfre-Papier an diesem Tag bei 2,89 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Mapfre-Aktie investierten, hätten nun 3 462,604 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 3,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 887,81 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +28,88 Prozent.

Zuletzt verbuchte Mapfre einen Börsenwert von 11,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at