IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Mapfre-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Mapfre-Papier an diesem Tag bei 1,64 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60,938 Mapfre-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 226,33 EUR, da sich der Wert eines Mapfre-Anteils am 10.03.2026 auf 3,71 EUR belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 126,33 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Mapfre belief sich zuletzt auf 11,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at