IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Mapfre eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 1 Jahr wurden Mapfre-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Mapfre-Papier investiert hätte, befänden sich nun 286,697 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 4,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 193,81 EUR wert. Damit beträgt die Performance des Investments +19,38 Prozent.

Mapfre wurde am Markt mit 13,00 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at