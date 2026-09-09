IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Mapfre-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Mapfre-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Mapfre-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 3,81 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2 626,050 Mapfre-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 08.09.2026 auf 4,44 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 649,16 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,49 Prozent erhöht.

Mapfre erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 13,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at