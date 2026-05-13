IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Mapfre eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Mapfre-Papier an diesem Tag bei 2,15 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 46,512 Mapfre-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Mapfre-Aktie auf 4,20 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 195,26 EUR wert. Mit einer Performance von +95,26 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Mapfre belief sich jüngst auf 12,97 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at