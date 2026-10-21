Mapfre Aktie
WKN DE: A0LCRN / ISIN: ES0124244E34
|Mapfre-Investment im Blick
|
21.10.2026 10:03:28
IBEX 35-Papier Mapfre-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Mapfre von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Mapfre-Papier an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1,78 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Mapfre-Aktie investiert, befänden sich nun 5 603,811 Mapfre-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 24 499,86 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 4,37 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 145,00 Prozent vermehrt.
Mapfre markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 13,31 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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