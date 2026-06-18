IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier letztlich bei 6,41 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 156,128 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 862,61 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 17.06.2026 auf 11,93 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 86,26 Prozent vermehrt.

Insgesamt war MELIA HOTELS INTERNATIONAL zuletzt 2,61 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at