IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier bei 6,01 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16,639 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 25.02.2026 132,11 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 7,94 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 32,11 Prozent.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,76 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
