IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 05.02.2021 wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,99 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investierten, hätten nun 16,694 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.02.2026 gerechnet (7,75 EUR), wäre die Investition nun 129,30 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,30 Prozent vermehrt.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,66 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at