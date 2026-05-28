MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anlage im Blick
|
28.05.2026 10:03:14
IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,88 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 145,264 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie auf 11,23 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 631,32 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 63,13 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete MELIA HOTELS INTERNATIONAL eine Marktkapitalisierung von 2,49 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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