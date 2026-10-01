IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,31 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 136,799 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers auf 10,37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 418,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,86 Prozent vermehrt.

MELIA HOTELS INTERNATIONAL war somit zuletzt am Markt 2,23 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at