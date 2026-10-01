MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Investmentbeispiel
|
01.10.2026 10:03:17
IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr eingefahren
Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,31 EUR. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 136,799 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiers auf 10,37 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 418,60 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 41,86 Prozent vermehrt.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL war somit zuletzt am Markt 2,23 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Analysen zu MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL S.A.
|10,09
|-2,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.