IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 5,70 EUR wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 175,562 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 771,42 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 19.08.2026 auf 10,09 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 77,14 Prozent zugenommen.

Der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 2,21 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at