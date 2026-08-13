IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie bei 6,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 15,773 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 162,46 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 12.08.2026 auf 10,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,46 Prozent vermehrt.

Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,22 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at