IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren gekostet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurde die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,40 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,772 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87,41 EUR, da sich der Wert einer MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie am 23.09.2026 auf 9,97 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 12,59 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von MELIA HOTELS INTERNATIONAL belief sich zuletzt auf 2,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at