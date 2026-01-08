IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile betrug an diesem Tag 5,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 1 774,623 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (8,01 EUR), wäre das Investment nun 14 205,86 EUR wert. Damit wäre die Investition um 42,06 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von MELIA HOTELS INTERNATIONAL bezifferte sich zuletzt auf 1,78 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at