MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Lohnendes MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment?
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15.10.2026 10:03:22
IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen
Das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile bei 7,09 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,108 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 144,89 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 44,89 Prozent gleich.
Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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