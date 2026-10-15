IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile bei 7,09 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 14,108 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 10,27 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 144,89 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 44,89 Prozent gleich.

Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,27 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at