MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Frühe Investition
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09.07.2026 10:03:25
IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 09.07.2025 wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,52 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 132,979 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 490,69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,07 Prozent angezogen.
Der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 2,60 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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