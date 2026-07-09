IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Am 09.07.2025 wurden MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,52 EUR wert. Wer vor 1 Jahr 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hat, hat nun 132,979 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 11,21 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 490,69 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49,07 Prozent angezogen.

Der MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Wert an der Börse wurde auf 2,60 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at