MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investition im Blick
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19.03.2026 10:04:12
IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,86 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,577 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.03.2026 gerechnet (9,11 EUR), wäre das Investment nun 132,73 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 32,73 Prozent vermehrt.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,00 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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