MELIA HOTELS INTERNATIONAL Aktie
WKN: 901347 / ISIN: ES0176252718
|Rentables MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Investment?
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22.10.2026 10:03:22
IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Papier bei 11,47 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 87,184 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 912,82 EUR, da sich der Wert eines MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteils am 21.10.2026 auf 10,47 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 8,72 Prozent verringert.
MELIA HOTELS INTERNATIONAL war somit zuletzt am Markt 2,29 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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