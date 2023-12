IBEX 35-Papier MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in MELIA HOTELS INTERNATIONAL von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in MELIA HOTELS INTERNATIONAL eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteilen statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8,22 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 1 216,545 MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien. Die gehaltenen MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Aktien wären am 13.12.2023 7 354,01 EUR wert, da der Schlussstand 6,05 EUR betrug. Mit einer Performance von -26,46 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle MELIA HOTELS INTERNATIONAL-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at