Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie

Merlin Properties SOCIMI S.A für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

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Merlin Properties SOCIMI SA-Performance 10.09.2026 10:03:55

IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: Hätte sich eine Investition in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr gelohnt?

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Merlin Properties SOCIMI SA-Papier statt. Diesen Tag beendete das Merlin Properties SOCIMI SA-Papier bei 12,94 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 7,728 Merlin Properties SOCIMI SA-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.09.2026 99,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,93 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 0,08 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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