WKN DE: A116WC / ISIN: ES0105025003

Merlin Properties SOCIMI SA-Anlage 22.01.2026 10:03:51

IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 22.01.2016 wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 10,62 EUR. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 9,416 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 12,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,35 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,35 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA bezifferte sich zuletzt auf 6,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

