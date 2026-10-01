IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 01.10.2016 wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 10,54 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 100 EUR in die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie investierten, hätten nun 9,492 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2026 auf 11,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 113,15 EUR wert. Mit einer Performance von +13,15 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Merlin Properties SOCIMI SA einen Börsenwert von 7,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at