IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor 3 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie letztlich bei 8,38 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,940 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 142,09 EUR, da sich der Wert eines Merlin Properties SOCIMI SA-Anteils am 11.11.2026 auf 11,90 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 42,09 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von Merlin Properties SOCIMI SA belief sich zuletzt auf 7,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at