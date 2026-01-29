IBEX 35-Papier Merlin Properties SOCIMI SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Merlin Properties SOCIMI SA von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Merlin Properties SOCIMI SA-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Merlin Properties SOCIMI SA-Anteile betrug an diesem Tag 10,55 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 94,787 Merlin Properties SOCIMI SA-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 28.01.2026 1 205,69 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 12,72 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 20,57 Prozent.

Merlin Properties SOCIMI SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at